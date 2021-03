Covid: 4 decessi e 230 nuovi casi in Alto Adige. Bolzano stanzia aiuti per 500 milioni

Effettuati 16.700 tamponi pcr e antigenici

Bolzano – Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si sono registrati 4 decessi e 230 nuovi casi covid. Sono stati infatti analizzati 1.713 tamponi pcr e 15.016 tamponi antigenici, rilevando nel primo caso 161 e nel secondo 69 positivi.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 194 pazienti, 161 nelle cliniche private e 44 in terapia intensiva, di cui 3 in Austria. Cala invece a 7486 il numero degli altoatesini in quarantena.

Bolzano stanzia pacchetto di aiuti Ammonta a 500 milioni di euro il pacchetto di aiuti presentato dalla giunta provinciale di Bolzano a sostegno delle imprese e dei cittadini colpiti dagli effetti della pandemia. Si tratta – ha spiegato il governatore Arno Kompatscher – di aiuti diretti, ma anche di sgravi, come il prolungamento della moratoria dei prestiti e delle tariffe comunali. 438 milioni di euro sono già assegnati, mentre la restante cifra sarà destinata in un secondo momento alle situazioni più problematiche. “La crisi – ha detto Kompatscher – ci ha colpiti in modo pesante”. Le misure – ha precisato – saranno in aggiunta a quelle statali e provinciali già in essere. Il vice presidente Giuliano Vettorato ha sottolineato l’importanza del pacchetto per “cambiare marcia e ripartire in modo propositivo”. L’assessore Philipp Achammer ha evidenziato l’importanza di sostenere le imprese che sono a rischio chiusura e garantire i posti di lavoro. In tutto – ha detto – saranno circa 17 mila le imprese e i liberi professionisti che faranno domanda. Alla conferenza stampa hanno anche partecipato gli assessori Waltraud Deeg e Arnold Schuler che hanno illustrato gli obiettivi del pacchetto di aiuti per i loro settori di competenza.