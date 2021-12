Levico Terme, ancora un investimento: donna travolta da un furgone mentre attraversa la strada

La donna, 69 anni del posto, è stata travolta da un furgone al bivio di Santa Giuliana, in via Sottoroveri. L’incidente questa mattina verso le 7 mentre attraversava la strada dove non sono presenti strisce pedonali. C’è un testimone

Levico Terme (Trento) – E’ molto grave la donna di 69 anni che è stata investita nel suo paese mentre martedì mattina intorno alle 7 attraversava la strada in un punto dove non erano presenti le strisce pedonali.



A centrarla un furgone condotto da un uomo, 37 anni del posto, anche lui residente a Levico Terme. E’ stato proprio lui a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri di Levico ed i Vigili del Fuoco Volontari del posto. L’investitore è stato condotto in caserma a Levico Terme dove è stato sentito dai carabinieri.

La donna, trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, si trova in gravi condizioni. Dalle prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo via per Santa Giuliana, in un tratto privo di marciapiede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, gli operatori di Trentino emergenza e l’elicottero sanitario.