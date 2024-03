Lega Trentino a congresso: dopo le tensioni interne, via libera a Binelli segretario

Posted on

In quest’anno di pandemia è stato difficile per tutti ma nonostante le restrizioni e le difficoltà, il gruppo di volontari della scuderia San Martino Corse è riuscito a organizzare in tutta sicurezza l’edizione dei 40 anni San Martino di Castrozza – “Purtroppo non siamo riusciti a ringraziare come di consueto tutte le persone che hanno […]