LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Ecco come si presenta il centro storico di Caoria: al buio da alcuni giorni in piena estate

Caoria (Trento) – “Ecco come si presenta il centro storico di Caoria Canal San Bovo – scrive Stefano Orsingher – ed è la 4^ notte anche se non consecutiva che siamo in queste condizioni e si continua a parlare di Coliving di questionari per sensibilizzare i proprietari di case ad affittare ma in realtà cosa offriamo? Dopo le 21,30 buio totale e i turisti che ho in casa devono girare con la torcia elettrica per il paese! Credo sia una vergogna, non solo Caoria, ma per tutto il Comune e il Trentino!”