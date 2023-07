A Conegliano, svolta nel delitto di Margherita Ceschin: arrestati l’ex marito e altri tre

Ci sarebbero motivi economici legati ad una pratica di divorzio, dietro l’assassinio della 72enne, trovata morta nel suo appartamento. L’ex coniuge 80enne sarebbe il mandante. In manette anche tre cittadini dominicani

Conegliano (Treviso/TGR Veneto) – Quattro persone sono state fermate dai carabinieri di Treviso nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta lo scorso 24 giugno nella propria abitazione di Conegliano. In manette anche l’ex marito 80enne della vittima, ritenuto il mandante del delitto. L’uomo avrebbe agito in concorso con una donna di 32 anni e due uomini di 38 e 41 anni, tutti di origini dominicane. Uno di loro è stato trovato pure in possesso di circa tre etti di cocaina. Si prevedono altri arresti: gli investigatori sono infatti sulle tracce di alte due persone, considerate gli esecutori materiali del delitto.

Non una rapina quindi, come inizialmente si era ipotizzato. La donna era stata trovata senza vita nel suo appartamento posto a soqquadro, con un forte trauma cranico e lo sterno fratturato. Il suo cellulare gettato nel lavello pieno d’acqua. Le indagini dei carabinieri, con l’ausilio dei rilievi scientifici del reparto del Ris di Parma, avrebbero svelato tutt’altro scenario: il movente sarebbe economico e connesso con la pratica di divorzio tra i due coniugi e con il rancore che l’ex marito nutriva nei confronti di Margherita Ceschin.