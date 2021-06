LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Biodistretto del Vanoi: che fine hanno fatto pagina facebook e sito?

Continuate ad inviare le vostre segnalazioni dai comuni del territorio, sia positive che negative… Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Canal San Bovo (Trento) – Ci scrive la signora Antonella da Venezia che visita da tempo la valle del Vanoi, segnalando problemi con sito e pagina facebook (ferma al 2019) del Biodistretto del Vanoi.

“Vengo da tempo nel Vanoi e ho seguito con attenzione le storie locali di piccole aziende che vivono valorizzando un territorio unico. Non manco mai di assaggiare il miele a Ronco, ma ho acquistato anche lo zafferano di Zortea e il botìro del Vanoi. Per questo sarebbe bello che queste vetrine social e online non smettessero di esistere. E’ davvero una perdita per tutti coloro che cercano prodotti davvero naturali e di qualità, soprattuto in un momento come questo. Buon lavoro e a presto nel Vanoi”.