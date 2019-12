Le “Sardine” conquistano anche Bolzano

Affollato flash mob delle Sardine a Bolzano, con la 95enne Lidia Menapace ad intervenire in piazza Mazzini

Bolzano – Menapace ha detto che “quando le piazze si riempiono è sempre un buon segno”, ricordando il suo passato da partigiana.

Durante la manifestazione vi sono stati numerosi interventi in italiano e in tedesco. Assenti le bandiere e i simboli di partito. Non si sono contate le sardine, per lo più di cartone e delle misure e dei colori più disparati.