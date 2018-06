A22, Tir in fiamme per ben due volte in autostrada: code e disagi

Connect on Linked in

Si sono formate code sulla corsia nord all’altezza di Bolzano

Bolzano – Sabato mattina sull’autostrada del Brennero all’altezza di Bolzano sud un camion con rimorchio che trasportava vestiti ha preso fuoco. Ma in mattinata il mezzo pesante preso fuoco una seconda volta.

Il camionista era riuscito da solo a spegnere l’incendio che si era formato sul rimorchio per un blocco ai freni, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano per raffreddare il mezzo.

In seguito con la telecamera a raggi infrarossi erano stati controllati i numerosi cartoni di vestiti che trasportava. Infine il camion era stato spostato a Bolzano nord.

I vigili del fuoco avevano avvisato il camionista di non spostare il mezzo, ma per raggiungere un’officina meccanica, il camionista si è portato in via Innsbruck, dove il tir ha ripreso fuoco. Sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco e la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni, con ulteriori ripercussioni sul traffico.