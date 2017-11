L’attività economica è in crescita in Trentino Alto Adige

Connect on Linked in

Relazione della Banca d’Italia sul primo semestre

Trento/Bolzano – Dopo il leggero aumento registrato lo scorso anno, l’attività economica in provincia di Trento ha mostrato nei primi nove mesi del 2017 segnali di ulteriore rafforzamento. L’espansione dei servizi – soprattutto quelli turistici e commerciali – è stata accompagnata dal ritorno alla crescita nel comparto industriale; sono tuttavia proseguite le difficoltà nel settore delle costruzioni. I prestiti bancari sono rimasti stabili, anche per effetto dell’incremento delle disponibilità liquide delle imprese e della sostanziale stagnazione degli investimenti.

Gli andamenti economici della provincia di Bolzano hanno evidenziato una crescita più vivace e diffusa tra tutti i comparti, in prosecuzione con le dinamiche dell’ultimo quadriennio. I servizi commerciali e il manifatturiero hanno beneficiato della ripresa della domanda nazionale e del perdurante traino delle esportazioni; si è consolidata anche la ripresa nelle costruzioni, in atto dal 2014. La dinamica positiva degli investimenti delle imprese si è riflessa in un incremento dei prestiti bancari, soprattutto a favore delle grandi imprese.

In entrambe le province le condizioni occupazionali sono ulteriormente migliorate. Il numero di lavoratori è aumentato e il tasso di disoccupazione è calato; vi è stato anche un incremento delle retribuzioni orarie e del numero totale di ore lavorate. Le buone condizioni del mercato del lavoro si sono associate a un’ulteriore crescita dei consumi; il credito bancario erogato alle famiglie ha registrato una nuova espansione – più marcata in Alto Adige – sia dei mutui per l’acquisto di abitazioni sia del credito al consumo.

I prestiti al settore privato non finanziario (che comprende imprese e famiglie consumatrici) sono aumentati, in misura più intensa in provincia di Bolzano. In Trentino, l’espansione è stata guidata dagli istituti di credito con sede al di fuori della provincia a fronte di una nuova contrazione dei prestiti delle Banche di Credito Cooperativo (Bcc). In Alto Adige, la crescita dei crediti è stata trainata dalla nuova espansione degli impieghi delle Casse Raiffeisen.

La qualità del credito è migliorata in entrambe le province. In Trentino, il tasso di deterioramento è diminuito per le imprese ed è rimasto stabile (su livelli bassi) per le famiglie; in Alto Adige, il miglioramento ha coinvolto sia le famiglie sia le imprese, portando l’indicatore su valori storicamente contenuti. Lo stock di crediti deteriorati è diminuito in entrambe le province pur restando, in Trentino, ancora su livelli elevati.

Nel mese di settembre le sedi regionali della Banca d’Italia hanno condotto la nuova edizione dell’indagine sulle banche a livello territoriale (Regional Bank Lending Survey, RBLS), che rileva l’andamento di domanda e offerta di credito e della raccolta bancaria nelle diverse ripartizioni geografiche nel primo semestre del 2017. La rilevazione riproduce in larga parte i quesiti contenuti nell’analoga indagine realizzata dall’Eurosistema (Bank Lending Survey, BLS); rispetto a quest’ultima, la RBLS si caratterizza per il dettaglio territoriale e settoriale, il diverso profilo temporale (semestrale invece che trimestrale) e per il maggior numero di banche coinvolte (più di 300 nell’ultima rilevazione; cfr. la sezione: Note metodologiche), che consente di elaborare informazioni anche per dimensione degli intermediari. N. 24 – La domanda e l’offerta di credito a livello territoriale – novembre 2017 pdf 472.2 KB I risultati dell’indagine RBLS zip 225.1 KB

In breve

Itas, tutti a processo – Lo ha deciso il giudice Francesco Forlenza al termine dell’udienza preliminare che si è conclusa venerdì in Tribunale a Trento, durante la quale gli avvocati difensori avevano tentato di respingere tutte le accuse.

Autonomia responsabile, una chiave per lo sviluppo dei territori al servizio del Paese

Assegno unico provinciale: il dibattito con Chiara Saraceno e il vicepresidente Alessandro Olivi

“PUP 50”, ipotesi sul futuro del Trentino

Grande successo per i bandi di finanziamento dedicati allo sviluppo innovativo piccole/medie imprese

Festival dell’Economia 2018: lunedì sarà svelato il tema della 13^ edizione

Capriana e Spera, rilievi topografici in visione

80 nuovi imprenditori agricoli. Lunedì la cerimonia di consegna dei brevetti

Festival della famiglia: si presenta il programma della 6 giorni di kermesse

Discipline bionaturali: istituiti il Tavolo e l’elenco provinciale

Operatori del sistema sanitario provinciale: approvato il Piano triennale della formazione

Castel Ivano, approvati stemma e gonfalone

Concorso pubblico per dirigenti scolastici: la Giunta approva il bando