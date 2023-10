Maltempo Trentino: chiuse ss50 a Forte Buso dopo Rolle (Predazzo) e la sp Lisano

L’intervento dei Vigili del fuoco volontari è stato richiesto ieri in diverse zone del territorio provinciale, in particolare per la presenza di alberi caduti sulle strade (Predaia, Levico Terme, Fai della Paganella, Predazzo, Pracorno di Rabbi e Campo Carlo Magno), mentre smottamenti si sono verificati lungo la statale 239 di Campiglio, Dimaro e Folgarida e sulla statale 641 di Passo Fedaia. La situazione è ora sotto controllo. Per quanto riguarda il patrimonio forestale, non sono stati segnalati schianti da vento.

Guardando dunque ai corsi d’acqua, osservato speciale da parte dell’Ufficio Dighe è stato il fiume Sarca con portate di circa 135 metri cubi al secondo a Pinzolo e 215 metri cubi al secondo a Ragoli. Per contenere il colmo di piena del fiume Sarca, sono state effettuate operazioni di laminazione per mezzo della diga di Ponte Pià, contenendo le portate di valle. Il maltempo ha inoltre caratterizzato il superamento di secondo soglie sul torrente Cismon a Fiera di Primiero e sul torrente Sporeggio nei pressi di Maso Milano.

Sono invece due i nodi viabilistici su cui si concentra l’attenzione del Servizio geologico e del Servizio gestione strade della Provincia. Questa mattina è stata chiusa la statale 50 di Passo Rolle in località Forte Buso, tra l’abitato di Bellamonte e Paneveggio, dove con l’ausilio della benna di un escavatore si sta procedendo alla demolizione di un muro pericolante e di uno sperone di roccia che si affacciano sulla carreggiata. Per attutire i colpi del crollo sull’asfalto, sulla strada è stato scaricato del materiale sabbioso. È confermata inoltre la chiusura per crolli di roccia la provinciale 34 del Lisano e Sesena, nel tratto compreso fra Porte di Rendena e Tione. Oggi è previsto un nuovo sopralluogo con l’ausilio dei droni: la strada rimarrà interdetta almeno fino a lunedì per consentire le operazioni di disgaggio. Verifiche sono in corso in altre zone, alla luce delle segnalazioni pervenute.

Infine, le previsioni a cura di Meteotrentino: nella giornata di oggi e fino alle prime ore di domani sono probabili rovesci sparsi, mediamente inferiori ai 5 millimetri, con valori solo puntualmente superiori. Domenica le precipitazioni saranno generalmente assenti o deboli e isolate, mentre scenderanno le temperature minime. Dopo la ‘tregua’ di un giorno, tra martedì e mercoledì è probabile una nuova perturbazione con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti.