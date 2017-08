L’atletica fa squadra, a Caorle si allena il Team NordEst

Connect on Linked in

Fino a venerdì primo settembre, primo raduno per 58 atleti del Triveneto inseriti nel progetto di valorizzazione del talento lanciato dai Comitati territoriali di Alto Adige, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto

NordEst – L’atletica del Triveneto fa squadra e riunisce le proprie forze per un progetto di valorizzazione dei giovani talenti. I Comitati territoriali di Alto Adige, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono pronti a lanciare il “Team NordEst”, un programma pluriennale di collaborazione e sviluppo dell’area tecnica finalizzato agli atleti delle categorie under 18 e under 20, senza escludere il coinvolgimento di atleti under 23 non inseriti nei progetti di assistenza federale.

Da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre, Caorle (Venezia) ospiterà il debutto ufficiale di“Team NordEst”. Cinque giorni di raduno, con lo stadio Chiggiato come sede d’allenamento, coinvolgeranno 58 atleti delle tre regioni di Nordest. Quello di Caorle sarà solo il primo di tre raduni programmati nel 2017, altri quattro seguiranno nel 2018.

Nel primo biennio del “Team NordEst” l’attività sarà incentrata proprio sui raduni, aperti anche ai tecnici personali degli atleti. Successivamente, saranno valutate altre forme di applicazione del progetto, in modo da favorire la crescita degli atleti, dei loro tecnici e dell’intero movimento.

Team manager e coordinatore generale dell’iniziativa sarà Christian Zovico, presidente del Comitato veneto della Fidal. A Bruno Cappello, presidente del Comitato dell’Alto Adige, spetterà invece la responsabilità dei rapporti con l’area tecnica federale.

L’ex triplista Paolo Camossi è il coordinatore tecnico del progetto. Al suo fianco, una leggenda dell’atletica azzurra come Sara Simeoni ed Enzo Agostini, fiduciario tecnico regionale del Veneto, che si occuperà degli aspetti organizzativi dei raduni.

Al gruppo di coordinamento si affiancheranno, di volta in volta, i tecnici di specialità: Vincenzo De Luca per velocità e ostacoli, Paolo Dal Soglio, Diego Fortuna, Renzo Roverato e Sergio Bonvecchio per i lanci, Camossi, Enrico Lazzarin, Barbara Lah, Marco Chiarello, Igor Lapajine e Luca Toso per i salti, Gianni Ghidini, Massimo Pegoretti, Ruggero Grassi e Roberto Furlanich per il mezzofondo, Filippo Calore e Sergio Tonut per la marcia, Francesco Butteri per le prove multiple.

A Caorle, per il primo raduno del “Team NordEst”, sarà presente anche Tonino Andreozzi, assistente alla Direzione Tecnica del settore giovanile della Fidal. Tra i punti fondamentali del progetto “Team NordEst”, la fornitura di un alto livello di assistenza medico-sanitaria e fisioterapica agli atleti. Prevista inoltre l’attivazione di un protocollo di collaborazione con le Università di Padova e di Verona, in particolare per quanto riguarda le facoltà di Scienze Motorie e di Medicina.

“Team NordEst” sarà interamente autofinanziato dai quattro Comitati territoriali del Triveneto, anche grazie al coinvolgimento del mondo del running (organizzatori e atleti), dato che la tassa di partecipazione individuale alle corse su strada contribuirà al sostegno economico del progetto. Non solo: lo spessore dell’iniziativa e i campioni coinvolti potrebbero aprire “Team NordEst” al contributo di sponsor privati, accrescendo ulteriormente il valore e la portata del progetto.

Il sogno più grande? L’accesso alla finale dell’Olimpiade 2024 o dei Campionati Mondiali 2023 e 2025 di almeno uno degli atleti del Triveneto che nel suo percorso abbia beneficiato del progetto “Team NordEst”. La squadra c’è, il talento di tanti giovani farà il resto.

