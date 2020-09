L’alpinista 56enne Danilo Mengarda di Samone, precipita e muore in Valtellina

Con due amici aveva scelto la Valtellina per una scalata sulla via Corda Molla, la più bella cresta del Monte Disgrazia tra Valmalenco e Buglio, il cui picco arriva a quota 3.678 metri

Trento – Drammatico incidente per l’alpinista trentino Danilo Mengarda, 56enne di Samone in Valsugana. Durante una escursione è precipitato per trecento metri.

Nonostante i soccorsi immediati, per Mengarda, non c’è stato nulla da fare, mentre i due sono stati recuperati illesi.

Grande appassionato di montagna, Mengarda era un alpinista esperto ed allenato. La cordata è stata raggiunta dal Soccorso Alpino, che ha recuperato la salma per trasportarla alla camera ardente di Valmalenco. Nelle prossime ore, il trasferimento della salma a Samone.