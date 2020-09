Elezioni Comunali 20/21 settembre Mezzano: il programma della lista “Civica Uniti per Mezzano” di Giampiero Zugliani (AUDIO)

Posted on

L’intervento di Giacomo Simion riaccende il dibattito locale in vista del referendum del prossimo 7 giugno Pasqualetto replica a Simion: “Primiero San Martino di Castrozza mi pare un gran buon argomento per continuare a essere come siamo” “Caro Giacomo ho letto la tua nota sul progetto di fusione di Fiera – insieme a Transacqua, Tonadico […]