La SAT elegge il nuovo Consiglio: termina il mandato Facchini

Sono 128 i delegati delle sezioni della SAT in assemblea a Trento. Eletti i nuovi organi associativi che decideranno chi guiderà il sodalizio dopo i 6 anni di presidenza di Anna Facchini

In aggiornamento

Trento – I rappresentanti dei quasi 27.000 soci della SAT – la più numerosa sezione del Cai – si sono riuniti per eleggere le nuove cariche sociali. Tra queste il nuovo Consiglio centrale. 31 i candidati per 19 posti da consiglieri. I loro nomi si sapranno solo nel pomeriggio. Saranno poi loro, la settimana prossima, ad eleggere la nuova o il nuovo presidente.

Tra il 2018 e il 2023 11 milioni investiti sui rifugi, 9 nella manutenzione dei 5500 km dei sentieri. Ma l’indicazione che Anna Facchini si sente di dare, con voce commossa, a chi le succede, è su pace e ambiente: “Io ho espresso l’auspicio che l’esercizio di democrazia che sta dentro la Sat diventi un’impronta per essere costruttori di pace in questo momento particolare. Aggiungo che la Sat non ha mai fatto venir meno l’occhio attento alle tematiche ambientali. Direi che non ho dubbi che si proseguirà su questa strada”.