Cortina, scialpinista trevigiana muore nel canale Comici

La vittima è Monica Reginato di 55 anni

NordEst – La tragedia in quota è avvenuta nel pomeriggio di sabato 20 aprile. La centrale del 118 è stata allertata verso le 15.30 dai compagni di una scialpinista ruzzolata per alcune centinaia di metri nel canalone Comici sul Sorapiss, nelle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Monica Reginato, 55 anni, scialpinista esperta e socia del Cai di Castelfranco Veneto, stava risalendo insieme a tre amici la parte alta del canale con gli sci sulle spalle, quando ha perso l’equilibrio. Il medico del Suem, calatosi con un verricello dall’elicottero, ha solamente potuto constatare il decesso della donna. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata alla piazzola di Cortina. I compagni di escursione sono rientrati autonomamente.

In breve

Domenica 21 aprile, la Centrale del Suem ha ricevuto la chiamata di una turista statunitense che non riusciva più a vedere il figlio quindicenne, caduto sulla neve mentre salivano verso il Lago del Coldai, attualmente ghiacciato, lungo il sentiero di Ru de Porta. Subito dopo la Centrale è stata contattata dal ragazzo stesso che, mentre camminava davanti alla mamma era arrivato sulla parte ancora innevata e aveva perso aderenza sullo strato ghiacciato scivolando per circa 150 metri e fermandosi sopra alcuni salti. Quando l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è sopraggiunto e lo ha individuato, il quindicenne era in piedi ed è stato recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso. Il ragazzo, che fortunatamente aveva riportato solo escoriazioni da sfregamento, è stato trasportato all’ospedale di Agordo in condizioni di media gravità.

Poco prima di mezzogiorno di domenica 21 aprile, la Centrale del 118 è stata contattata da un escursionista che si era ferito ad una gamba, mentre da solo percorreva un sentiero della Valle di Lamen, nel comune di Feltre. Il 40enne di Volpago del Montello (Treviso) è stato individuato in mezzo al bosco dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Recuperato dell’equipaggio, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Feltre.