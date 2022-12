Provincia di Trento vieta di tenere cani alla catena

Posted on

Fenalt (Federazione Autonoma Lavoratori del Trentino) esprime rammarico e delusione per i pareri espressi dal Ministero della Sanità e dall’Avvocatura di Stato e sollecita l’Assessorato provinciale alla sanità a valutarne attentamente gli effetti. In merito alla sospensione dei sanitari non vaccinati ma guariti dal Covid è in programma un incontro con la Commissione Salute delle […]