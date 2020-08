Bomba d’acqua sul Trentino: frane in Val di Fassa e in Val di Genova

Cinquanta residenti di Vigo di Fassa hanno dovuto lasciare le loro abitazioni minacciate da una colata di fango a seguito a uno smottamento avvenuto in successione ad un violento acquazzone

Trento – Gran lavoro lunedì sera in alcune zone del Trentino per i vigili del fuoco impegnati a far fronte ad una serie di smottamenti provocati da forti piogge.

In val di Genova decine di turisti sono rimasti bloccati a causa di due frane che hanno reso inagibile la strada. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti per portarli a valle a valle. Nessuno è rimasto ferito.

Nessun ferito anche a Vigo di Fassa dove una cinquantina di residenti hanno dovuto passare la notte fuori casa per il rischio di uno smottamento staccatosi sopra il paese.

Martedì mattina sopralluogo da parte dei geologi della Provincia di Trento per valutare l’entità del rischio.