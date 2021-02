La Provincia di Bolzano cerca collaboratori amministrativi

Collaboratori amministrativi dei tre gruppi linguistici per coprire posti a tempo determinato in varie località. Domande entro il 3 marzo

Bolzano – L’Ufficio assunzioni del personale informa che la Provincia cerca, mediante selezione pubblica, collaboratori amministrativi dei tre gruppi linguistici per posti a tempo pieno e tempo parziale in diverse località per l’amministrazione provinciale e scolastica.

Tra i requisiti vi è il possesso dell’esame di Stato (maturità), l’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) e l’esame di ladino B2 (per ladini). L’assunzione a tempo determinato mediante selezione pubblica consentirà di stilare una graduatoria che avrà validità sino al 31 dicembre 2023. La selezione verrà effettuata mediante un esame orale e vi possono partecipare candidati dei tre gruppi linguistici.

Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate entro il 3 marzo 2021, ore 12.00, alla Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio assunzioni personale mediante PEC all’indirizzo: personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it, oppure via email all’indirizzo: assunzionipersonale@provincia.bz.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare la pagina web o possono rivolgersi direttamente all’Ufficio assunzioni del personale (0471 412112 – Francesca.Valenti@provinz.bz.it).