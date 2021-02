“Aiutiamo Marco”, l’appello accorato del Centro Affido di Feltre

Posted on

Si è concluso verso mezzanotte un intervento in aiuto a due alpinisti veronesi del 1995 e del 1996 incrodati in parete sotto la punta di Mezzodì (gruppo del Carega) NordEst – I due alpinisti avevano concluso la via Spigolo Fox e nelle prime fasi di discesa sono rimasti incrodati poco sotto la cima. Non riuscendo […]