La neve non basta: rimandato a Cortina e in altre località, avvio stagione sci

Operatori sono fiduciosi, torneremo a risultati pre-pandemia

NordEst – Tutto era pronto a Cortina d’Ampezzo per iniziare con il fine settimana la grande stagione invernale dello sci ma qualcosa è andato storto. Poca la neve caduta in queste ore, nella località ampezzana, così come in altre zone, per garantire l’apertura degli impianti di risalita.

Lo conferma Enrico Ghezze, amministratore delegato degli impianti cortinesi. “Niente da fare – dice allargando le braccia – c’è troppa poca neve per poter sciare”.Chi ha piena fiducia sul fatto che Cortina dalle prossime settimane recupererà i danni fatti da due anni di Covid è Cortina IN, tour operator di incoming attivo in città e nell’area dolomitica “L’andamento del mercato Italia per la prossima stagione invernale si avvicina a ritmi pre-pandemia – dicono i responsabili – con un rinnovato interesse per il territorio anche da parte di aziende e di gruppi”.