Euregio, incontro fra Fugatti, Kompatscher e il nuovo Capitano del Tirolo Anton Mattle

Posted on

E’ appena nata la Centrale 112 in Trentino ma le polemiche scatenate in Provincia, sono davvero molte. Dopo gli attacchi delle minoranze, il governatore trentino Ugo Rossi sul recente concorso conferma: “Entro venerdì la valutazioni dell’esecutivo” L’intervento del presidente Rossi in Conferenza stampa (Trentino Tv) Trento – “Non c’è alcuna delibera o atto della giunta provinciale […]