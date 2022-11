Dopo la “Festa d’autunno” a Prade scatta la solidarietà

Domenica 30 ottobre si è svolta a Prade la festa d’autunno con “Torte in piazza”, evento organizzato dai volontari della Pro Loco Prade, Cicona, Zortea

Prade (Trento) – Una bellissima giornata autunnale ha accolto nei giorni scorsi, i numerosi partecipanti alla festa di Prade nella valle del Vanoi. In una piazza colorata dai mercatini artigianali, che si è caratterizzata anche per i sapori del periodo, con castagnata per tutti, vin brulé e ‘truccabimbi’. Un evento riuscito che ha visto la presenza di molte persone residenti, ma anche provenienti da fuori valle, per l’appuntamento.

Non solo festa però, ma anche solidarietà. Le offerte libere, raccolte durante la giornata, sono state devolute in beneficenza, come deciso dai componenti del gruppo organizzatore. La Pro Loco ringrazia quanti hanno dato il loro contributo e reso possibile la manifestazione, che ha visto anche l’elezione di miss “brulè 2022”, ma per i dettagli sul nuovo volto noto del Vanoi, vi rimandiamo ai social del gruppo, dove si possono trovare anche le prossime iniziative.

