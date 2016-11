La ministra Lorenzin in Trentino: visita al centro di Protonterapia e al Nucleo elicotteri della Provincia

Due eccellenze trentine – il Nucleo elicotteri della Provincia e il centro di Protonterapia dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – al centro della visita in Trentino della ministra della salute Beatrice Lorenzin

Trento - Nella prima parte della mattinata la ministra ha incontrato il presidente Ugo Rossi e gli assessori Luca Zeni e Tiziano Mellarini, che le hanno illustrato le modalità di intervento del Nucleo elicotteri ed in generale del Servizio 118 Trentino Emergenza.

Di seguito, accompagnata dall’assessore alla salute, Lorenzin si è recata al centro di Protonterapia di via al Desert. Accolta dal direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon, dal direttore dell’Unità operativa di Protonterapia Maurizio Amichetti, la ministra ha ribadito che l’intesa sui Lea – Livelli essenziali di assistenza, raggiunta in seno alla Conferenza Stato-Regioni lo scorso settembre e attualmente all’esame della Commissione della Camera, diventerà operativa a breve, probabilmente entro il 1° gennaio.

Ciò consentirà a pazienti affetti dalle patologie tumorali individuate dagli stessi Lea, provenienti da tutta Italia, di curarsi nel centro di Trento, con la copertura del servizio sanitario nazionale. “E’ bene che questa struttura sia accessibile ai pazienti provenienti da tutta Italia nel più breve tempo possibile”, ha sottolineato la ministra, che ha ricordato come in tutto il mondo ci siano solo 47 centri come quello di Trento e solo altri 2 in Italia.

Al termine della visita la ministra è stata raggiunta dal presidente dell’inps Tito Boeri, oggi a Trento nella sua veste di direttore scientifico del Festival dell’economia (di cui ha presentato il programma della dodicesima edizione) per un breve saluto.

