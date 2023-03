La Giunta provinciale torna a Primiero: nuovo bando e più costi per il Collegamento San Martino – Rolle, ma anche focus su viabilità e allevatori

Non solo Impianti ma anche incontro con i sindaci e gli allevatori della zona, alle prese con le problematiche legate a lupi e cinghiali. Nei giorni scorsi a Primiero, l’incontro con l’assessore Segnana sulla sanità

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo la seduta dei mesi scorsi a Tonadico – nello storico Palazzo Scopoli – venerdì 24 marzo 2023 la Giunta provinciale di Trento torna a passo Rolle, dove si parlerà del nuovo bando per la realizzazione del Collegamento impiantistico con San Martino di Castrozza atteso da oltre 40 anni. Risolti i problemi con la progettazione definitiva, sarà illustrato il nuovo bando che prevede un importante aumento di costi per l’opera, a causa dei rincari delle materie prime. Proprio a Rolle si attende inoltre la realizzazione della nuova variante stradale per evitare il pericolo valanghe. Nei mesi scorsi l’avvio del cantiere con il presidente Maurizio Fugatti.

Malga Rolle, ai piedi delle splendide Pale di San Martino, sarà la sede temporanea della Giunta provinciale di Trento per la sua seduta settimanale. La trasferta dell’esecutivo – informa la Provincia – inizierà alle 9.30 con l’esame dell’ordine del giorno al quale farà seguito l’incontro con i sindaci della zona e con il direttivo del caseificio.

