La Collezione di vetri veneziani Carla Nasci – Ferruccio Franzoia alla Galleria Rizzarda di Feltre

Posted on

Struttura già attiva per stagione invernale sarà gratis il 12/1 NordEst – A Cortina si respira aria di novità. Protagonista di quest’atmosfera di rinnovamento la storica funiva Tofana – Freccia nel Cielo che domenica 12 gennaio organizza l’Open Day “The future is now” per festeggiare la prima e nuova cabinovia del panorama ampezzano. Per l’occasione, […]