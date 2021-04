Il Museo Diocesano di Trento riapre con molte novità da mercoledì 5 maggio (VIDEO)

Il Museo Diocesano Tridentino riapre le porte ai visitatori con tante novità

NordEst – L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 maggio alle 17.30 in piazza Duomo, a Trento, per una piccola cerimonia inaugurale all’aperto. Sarà l’occasione per presentare il rinnovato allestimento della pinacoteca, le novità introdotte nel percorso espositivo, un apparato didascalico più moderno e bilingue, la mostra allestita nelle sale del piano terra Guido Pajetta. Diario intimo. All’inaugurazione sarà presente anche il curatore della mostra temporanea Paolo Biscottini, già direttore del Museo Diocesano e di Palazzo Reale di Milano.

Dopo l’inaugurazione e nel rispetto del protocollo di sicurezza, il pubblico potrà accedere liberamente alle sale del Museo (massimo 15 persone ogni 15 minuti) o partecipare ad una delle cinque visite guidate in programma a partire dalle ore 18.30. Per partecipare alle visite guidate, riservate a 15 persone, è necessario telefonare al numero 0461.891311 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. I percorsi sono gratuiti e partiranno dalla biglietteria del Museo ogni trenta minuti (18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30).

A partire da giovedì 6 maggio 2021 il Museo riaprirà con il consueto orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00 (chiuso il martedì); lo stesso giorno è prevista la riapertura della Basilica Paleocristiana di San Vigilio con orario 10.00-12.00 e 14.30-17.30 (chiusa martedì, sabato e domenica). Resterà chiusa la sede distaccata di Villa Lagarina. La riapertura delle sedi avverrà secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura, elencati a questo link: regolamento e misure di protezione contro il coronavirus.

In breve

Martedì 4 maggio alle 17.30 Paolo Dalla Torre terrà una conferenza online dal titolo Il santuario di San Romedio, luogo di fede e di arte: nuovi studi. Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi inviando una mail a: valentinaperini@mdtn.it.

