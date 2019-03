“Kilimangiaro” la trasmissione di Rai3, visita Mezzano in Trentino ma anche l’Alto Adige

In collegamento dalla Valle Aurina in Alto Adige lo sciatore, campione di freeride, Markus Eder

Roma – Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna la domenica pomeriggio su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich il fotografo subacqueo e documentarista Alberto Luca Recchi, il comico Francesco De Carlo per scoprire le avventure autobiografiche di un comico che lascia l’Italia per raggiungere il successo in Gran Bretagna e Matteo Della Bordella dei Ragni di Lecco, uno dei più importanti gruppi alpinistici nel mondo. In collegamento dalla Valle Aurina, in Alto Adige, Markus Eder, campione del mondo di freeride, un’attività sciistica fuori pista.

Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Mezzano in Trentino-Alto Adige. Nuova puntata dei “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Nuova Zelanda mentre con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole dei noir di Carlo Lucarelli sull’ispettore Coliandro. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e la giornalista Liana Mistretta.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà le “fioriture” più spettacolari del pianeta e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra i viaggi di domenica 31 dicembre: la Corea vista dall’alto, un viaggio a cavallo in Patagonia, Fuerteventura nelle Isole Canarie, la verde Irlanda con i suoi castelli, le spiagge di Goa in India, Rio de Janeiro, la Costa Rica tra foreste e vulcani e la Siberia.