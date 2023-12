Natale all’insegna dell’arte a Primiero: con la pittura di Luciano Scalet e la scultura di Jimi Trotter

Altra interessante iniziativa culturale a Primiero

Primiero (Trento) – Le opere di Luciano Scalet e Jimi Trotter che potrete ammirare nella sala in via Terrabugio a Fiera di Primiero sono state tutte realizzate nel 2023, come spiega Paolo Meneguz, organizzatore dell’iniziativa. Nel corso di questi dodici mesi Luciano ha fatto emergere nelle sue tele una serie di “nuove montagne”, mentre Jimi, partendo dai primi byrds scolpiti all’inizio dell’anno, ha sviluppato nei mesi successivi, sorprendenti linee genetiche di uccelli.

Nuove montagne e sorprendenti uccelli che vi riempiranno gli occhi di magnifici colori perché se qualcosa accomuna queste opere sono proprio i loro colori: vivaci, quasi arditi. Una mostra originale che racchiude vita ed esperienze uniche, viaggi ma anche molte emozioni dei due eclettici artisti locali.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle ore 19.00 fino al 30 dicembre nella sala comunale in via Terrabugio a Fiera di Primiero.