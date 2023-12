San Martino di Castrozza, in fiamme il tetto dell’hotel La Montanara, vigili del fuoco evitano il peggio

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato 23 dicembre a San Martino di Castrozza, dove è scoppiato un incendio all’ultimo piano dell’Hotel La Montanara, probabilmente a causa di un surriscaldamento della canna fumaria

San Martino di Castrozza (Trento) – Attimi di paura sabato pomeriggio in pieno centro a San Martino di Castrozza per un incendio che ha interessato il tetto dell’hotel La Montanara di San Martino di Castrozza. L’immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Primiero e San Martino di Castrozza con una quarantina di uomini, ha vitato conseguenze peggiori.

Fortunatamente non sono stati interessati i piani inferiori dell’hotel. Nessun problema per i numerosi turisti già presenti in albergo che non hanno dovuto abbandonare la struttura ma potranno continuare la loro vacanza a Primiero nel periodo natalizio.