Itas, cambio al vertice, Di Benedetto: “Lascio la Presidenza”

Giovanni Di Benedetto ha comunicato al Consiglio di Amministrazione della Capo Gruppo ITAS Mutua la propria decisione di lasciare la Presidenza della Compagnia

Trento – Di Benedetto ha sottolineato come il Gruppo, negli anni della sua Presidenza, ha profondamente modificato il suo posizionamento nel mercato assicurativo italiano, diventando uno dei maggiori player nei rami danni e che “questo rende necessario sia una profonda rivisitazione dei modelli di governance, sia la messa in atto di piani di successione che guardino al futuro e che garantiscano nel medio periodo stabilità di conduzione alla Mutua”.

“Per realizzare questa importante opera di trasformazione – ha proseguito Di Benedetto – è utile che si apra nel Consiglio e tra i soci un ampio dibattito, che possa poi trovare sintesi nell’Assemblea dei Delegati.” “Desidero che questo dibattito avvenga senza condizionamenti e credo sia nell’interesse della nostra Società che venga condotto da persone che possano seguire nel tempo la sua realizzazione.” Di Benedetto, infatti, a termini di Statuto è al suo ultimo mandato.

“So che questa mia decisione è inconsueta e rara in un Paese in cui lo sport principale sembra essere l’occupazione delle poltrone, ma in realtà la meditavo da tempo. Ora, che abbiamo dato stabilità al management e alla gestione aziendale con la nomina di una Direzione Generale professionale, stimata e di alto livello, posso farlo serenamente”.

Di Benedetto ha quindi concluso il suo intervento con un caloroso ringraziamento ai Consiglieri, agli agenti, ai dirigenti e ai dipendenti tutti “per il validissimo e prezioso contributo umano e professionale che hanno offerto in questi anni alla nostra Mutua e al sottoscritto”. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, con rammarico, della decisione del Presidente.

I numeri di Itas

– Il volume premi complessivo del Gruppo ITAS è raddoppiato, passando da 580 milioni di euro del 2012 a oltre 1,1 miliardi di euro del 2016, in un mercato caratterizzato nei rami danni da una raccolta con segno negativo;

– Gli utili lordi cumulati dal 2012 ad oggi sono stati pari ad oltre 133 milioni di euro; – Il numero dei Soci assicurati è passato dai 521 mila del 2012 ai 930 mila di oggi;

– Il numero dei dipendenti è passato da 370 a 730 risorse occupate;

– Il numero degli agenti è passato da 260 del 2012 agli attuali 650.

Di Benedetto resterà nel Consiglio

Al fine di garantire il suo prezioso apporto al dibattito sulla Corporate Governance e conserverà gli altri incarichi detenuti nel Gruppo, ivi compresa la rappresentanza in ANIA in cui, per la prima volta nella storia dell’ITAS, è riuscito, meritatamente, ad ottenere il ruolo di Vice Presidente.

Inoltre, il Consiglio ha avviato il percorso per la nomina di Giovanni Di Benedetto a Presidente Onorario di ITAS, con l’incarico di presiedere e governare la costituenda Fondazione ITAS Mutua, iniziativa da lui ideata e voluta al fine di riaffermare con forza ed in ogni sede i valori della mutualità.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, che si riunirà il prossimo 11 ottobre per la nomina del nuovo Presidente, ha preso atto che, a norma di Statuto, i poteri assegnati al Presidente passano ora al Vice Presidente Vicario Giuseppe Consoli