Istituto Superiore di Primiero alla BITM online

Nonostante i mille problemi del periodo di emergenza covid, i giovani dell’istituto di Primiero sono riusciti a partecipare ad un momento importante per il turismo trentino

Trento – Gli sviluppi dell’attuale emergenza sanitaria hanno, infatti, costretto studenti, famiglie e docenti a confrontarsi nuovamente con le stesse video-lezioni, piattaforme digitali con comunicazioni virtuali sperimentate lo scorso anno scolastico. Questa volta, però, si temeva una simile eventualità e l’Istituto ha potuto pianificare preventivamente orari, classi virtuali e progetti attuabili anche in DAD.

Proseguendo il proprio percorso di Educazione Civica e alla Cittadinanza, gli alunni delle classi III Liceo scientifico, IV e V Turistico, insieme alle docenti Daprà, D’Agostini, Lucian, Piva e Trigg, hanno quindi potuto partecipare alla XXI Borsa Internazionale del Turismo Montano (BITM) tenutasi a palazzo Roccabruna a Trento tra il 10 e il 13 novembre scorsi.

Nel corso dell’evento, promosso da oltre 20 anni dalla Confesercenti del Trentino, istituzioni, enti, aziende e figure di primo piano dell’economia, della cultura e dello sport si sono reciprocamente confrontati rispetto alle nuove prospettive del turismo alpino.

A questa prima edizione in diretta Facebook hanno partecipato, tra gli altri, Reinhold Messner, Luca Mercalli, Mauro Corona, Vittorio Sgarbi, Stefano Boeri, Mauro Bussoni, Vittorio Messina, Giorgio Palmucci e Annibale Salsa. I relatori si sono soffermati innanzitutto sull’impatto della recente pandemia sul turismo montano e sulle nuove direzioni del turismo “slow”, ma anche sulle opportunità dello smart working in villeggiatura e sull’adozione di nuove tecnologie nell’ottimizzazione dell’offerta turistica. Come anticipava lo stesso titolo “Il turismo che verrà”, il Convegno ha infatti rilevato come questo difficile momento storico stia innescando anche molte nuove dinamiche in ambito turistico e ha ricordato, in senso lato, come dagli ostacoli più ardui nascano spesso le prospettive e i traguardi più innovativi.

La sfida maggiore, per il Turismo montano di domani, appare riuscire a valorizzare ulteriormente le straordinarie risorse naturali, culturali ed enogastronomiche dei territori alpini, ma nell’ottica ecosostenibile di un turismo “a bassa intensità”. In questo processo, come ha ricordato il direttore scientifico di BITM A. Franceschini, sarà determinante “coinvolgere nella programmazione del futuro del territorio i giovani e gli studenti”.

Molte, quindi, le scuole superiori trentine coinvolte nell’evento: oltre all’IC Primiero, hanno partecipato gli istituti “Guetti” di Tione, “Pilati” di Cles, “Fondazione Mach” di San Michele all’Adige, “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Predazzo, “Ivo De Carneri” di Civezzano e “Rosmini” di Trento. Gli studenti di Primiero hanno seguito con particolare interesse gli interventi inviando vari quesiti ai relatori e hanno espresso il loro vivo apprezzamento per l’iniziativa, che, malgrado i limiti del “virtuale”, li ha fatti sentire più coinvolti nelle scelte future del loro territorio.