Panchine rosse contro la violenza sulle donne: dai paesi di Primiero al Vanoi dove le scritte sono anche in arabo, albanese, inglese e rumeno

I Comuni di Primiero Vanoi Mis hanno ricordato in questi giorni l’importanza del 25 novembre con alcune simboliche panchine rosse situate nei centri dei paesi

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – I comuni del Primiero e del Vanoi hanno voluto dire no ad ogni violenza sulle donne, posizionando in alcuni paesi, delle panchine rosse simbolo della lotta a questa forma di ingiustizia.

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza attraverso il consiglio delle donne le ha posizionate in tutte le sue frazioni, per ricordare l’importanza delle azioni di ognuno, giorno dopo giorno: in Piazza San Marco a Transacqua, nella rotatoria di viale Piave (fronte Ingros), nel piazzale della chiesa arcipretale di Pieve e nei centri di Fiera, Tonadico, Siror e San Martino di Castrozza.

Il Comune di Mezzano ha messo una panchina rossa sul Brolo, la piazza centrale, mentre il Comune di Imèr ha scelto l’ex Municipio.

A Sagron la panchina posizionata davanti alla chiesa riporta più pensieri scritti su dei foglietti. Infine, a Canal San Bovo, la panchina rossa – realizzata dai ragazzi e dagli operatori del Centro diurno Appm – è situata nella piazza centrale del paese con scritte tradotte anche in albanese, arabo, inglese e rumeno, rappresentative delle diverse culture che ogni giorno si incontrano al Centro. Nella seduta del Consiglio Comunale del Vanoi di lunedì 30 novembre, nella sala consiliare, ci sarà inoltre un “posto occupato”, dedicato ad una donna, madre, moglie, figlia, amica che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì.