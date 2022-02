Iss, Bolzano e Marche uniche con alta incidenza. Ancora 5 decessi in Trentino Alto Adige

Giornata nera in Trentino: 4 morti nelle ultime 24 ore, ma la provincia resterebbe in “giallo”. Anche in Alto Adige una vittima da covid. Rt Italia scende a 0.93: cala anche incidenza

NordEst (Adnkronos) – Sono solo la provincia autonoma di Bolzano con un valore di 2.288,7 e le Marche a 2.128,6 a registrare questa settimana una incidenza superiore a 2 mila casi ogni 100 mila abitanti, secondo quanto si apprende dalla scheda degli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale. Subito sotto si posiziona il Friuli Venezia Giulia a 1.963,5. Il valore piu’ basso lo registra la Sardegna a a 4.91,3, rispetto al valore medio nazionale di 1.362.

Il bollettino covid in Trentino Alto Adige

Sono quattro di decessi legati al Covid in Trentino. A darne notizia l’assessore Stefania Segnana in conferenza stampa anticipando il bollettino completo che verrà emesso dall’Apss nel pomeriggio. Secondo l’ultimo bollettino i nuovi casi di infezione da coronavirus sono stati 956, emersi dall’analisi di 8.983 tamponi. Il tasso di positività si colloca dunque al 10,6%, confermando e proseguendo il calo già evidenziato da ormai una settimana.

In Alto Adige, sono invece 1.623 i nuovi positivi e un ottantenne è deceduto. Sono questi i dati del bollettino Covid di oggi, 4 febbraio, in Alto Adige dove calano i ricoveri in terapia intensiva. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 779 tamponi PCR e registrato 195 nuovi casi positivi. Inoltre 1.428 test antigenici positivi.