Pechino 2022, doppia vittoria nel curling: venerdì alle 13 cerimonia di apertura

Entrano nel vivo le Olimpiadi di Pechino 2022

NordEst – Olimpiadi invernali al via a Pechino con una splendida doppia vittoria che arriva dalle Dolomiti, nel curling. Il trentino della val di Cembra Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e la bellunese di Cortina Stefania Constantini (Fiamme Oro), dopo il successo per 8-4 sugli Stati Uniti al debutto nella fase di round robin, si aggiudicano anche il secondo match di giornata, spuntandola per 8-7 sulla Svizzera dopo un extra end.

La cerimonia di apertura

Venerdì alle 13 (ora italiana) si terrà la cerimonia di apertura di Beijing2022. L’Italia, guidata da Michela Moioli, sfilerà al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante.

Ogni atleta sfilerà indossando una mantella tricolore, sovrapposta alla classica divisa da podio, disegnata da Giorgio Armani, official outfitter della Squadra Olimpica. Non mancherà la mascherina, presente anche ai Giochi Estivi di Tokyo 2020, che sta caratterizzando purtroppo queste Olimpiadi disputate in piena pandemia da Covid-19, nel rispetto delle norme anticontagio adottate con la pubblicazione dei Playbook da parte del Comitato Organizzatore e dal CIO. Prima, però, tutti coloro che sfileranno dovranno sottoporsi a un ulteriore tampone molecolare, oltre a quelli classici previsti dai Playbook, da effettuare la sera della vigilia della cerimonia o al massimo la mattina presto.

Nella valle di Primiero (Trento), in questi giorni, il tifo è tutto per i campioni di casa: Giandomenico Salvadori nel fondo e Tommaso Giacomel nel biathlon.