iorestoacasa con le Dolomiti nel cuore: lo spettacolo del Patrimonio Unesco anche dal divano

Sono molte le opportunità che la Fondazione Dolomiti UNESCO propone per godersi lo spettacolo della sublime bellezza del Patrimonio Mondiale comodamente seduti sul divano di casa. In coerenza con lo spirito di collaborazione, indispensabile nella cultura della montagna, ciò è possibile grazie anche al Trento Film Festival, al CAI (Club Alpino Italiano), al BANFF Mountain Film Festival (Canada). Quattro post al giorno su Instagram, Facebook e Twitter della Fondazione divulgano i valori del riconoscimento UNESCO

NordEst – Le montagne, le Dolomiti, in queste settimane di responsabile permanenza a casa ci vengono a trovare nelle nostre abitazioni, grazie a tante rassegne e festival che mettono a disposizione il loro patrimonio cinematografico e grazie alle tantissime informazioni che quotidianamente la Fondazione mette a disposizione delle decine di migliaia di followers dei suoi Social.

Ogni giorno quattro approfondimenti, per esempio, sui libri e film “all’ombra dei Mondi Pallidi” che permettono di allargare lo sguardo anche sui 55 siti del Patrimonio Mondiale in Italia – #55wonders -, per riscoprire non solo le Dolomiti ma anche tutte le meraviglie UNESCO d’Italia.

Seguendo i consigli e suggerimenti attraverso i Social della Fondazione Dolomiti UNESCO quotidianamente si possono apprezzare suggestioni cinematografiche, letterarie, artistiche, fotografiche per approfondire la straordinaria bellezza e l’eccezionale importanza geologica del Patrimonio Mondiale Dolomiti.

Le sale cinematografiche virtuali sono quelle di Trento Flm Festival, CAI e BANFF Mountain Film Festival: buona visione

