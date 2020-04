Covid-19, aumentano i casi nel Primiero Vanoi Mis: la situazione nei Comuni trentini

Posted on

Una giornata diversa in Val Venegia con la SAT, nel cuore delle Pale di San Martino di Ervino Filippi Gilli Val Venegia – Primiero (Trento) – Sono convinto che per un membro di una Società come quella degli Alpinisti Tridentini (SAT) l’appartenenza non voglia dire solo l’andare sui monti fine a sè stesso, il fare […]