Tragico investimento in stazione a Trento: muore una giovane, indagini in corso

Posted on

La situazione covid in Trentino Alto Adige fino a lunedì 16 maggio 2022 Trento/Bolzano – Sono 81 i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Trentino. Lo riporta il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che conferma anche per le ultime 24 ore l’assenza di decessi dovuti al Covid. La situazione ospedaliera vede […]