Tamponi Covid scaduti da 2 anni: Nas sanzionano Rsa in Trentino

Sanzione amministrativa per oltre 48mila euro

Trento – Il Nas di Trento ha segnalato all’autorità amministrativa e sanitaria il legale responsabile e la direttrice di una Rsa in Trentino, per aver detenuto 125 dispostivi medici diagnostici per la rilevazione del Covid-19 sugli anziani ospiti risultati scaduti da oltre due anni e custoditi con altri in corso di validità. I dispositivi scaduti sono stati sequestrati ed è stata contestata una sanzione amministrativa per oltre 48 mila euro.

Una struttura per anziani su quattro irregolare. E’ il bilancio dei controlli dei Nas durante le feste di Natale e Capodanno in tutta l’Italia. Su 607 strutture controllate, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, 152, pari al 25%, sono risultate irregolari. Sono state sanzionate per 167mila euro 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi relativi a carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di più anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti mal conservati. Sei strutture sono state chiuse.

In breve

Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese hanno sequestrato circa 70 grammi di cocaina e 50 di hashish.La droga è stata trovata nascosta nell’auto e nei vestiti di un uomo, residente in Veneto e in entrata in Val di Fiemme dal casello autostradale di Egna-Ora. L’uomo, che i militari considerano un corriere della droga in procinto di raggiungere i turisti arrivati nelle valli trentine in occasione delle vacanze natalizie, è stato arrestato.

Brentonico, 74enne muore dopo puntura zecca. Non è l’unico caso, molti sono stati turisti e residenti, curati durante l’estate 2022 fra Trentino e Bellunese. .L’uomo, era molto conosciuto ed impegnato nel mondo del volontariato e sport. Le sue condizioni si sono sempre più aggravate fino alla morte per encefalite da zecca. Questa è la seconda morte negli ultimi sei mesi in Trentino. Era stato punto lo scorso ottobre forse nel corso di una delle sue quotidiane camminate. L’azienda sanitaria invita a fare il vaccino.