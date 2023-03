Intesa Cassa Centrale e Polizia contro crimini informatici

Aumentata la protezione sui servizi di pubblica utilità

NordEst – È stata siglata a Roma una convenzione tra il Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche della Polizia postale e Cassa Centrale Banca per la protezione dei dati, delle infrastrutture e dei sistemi del gruppo bancario contro le minacce informatiche.

L’accordo – informa una nota – permetterà di incrementare il presidio sui “Servizi di pubblica utilità” che il gruppo fornisce, prevenendo e contrastando ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di interruzione dei servizi, indebita sottrazione di informazioni sensibili e attacchi cibernetici su vasta scala.

Il compito è affidato alla Polizia postale e delle comunicazioni e, in particolare, al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), specializzato nella gestione degli eventi critici delle infrastrutture di rilievo nazionale operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese.

La convenzione è stata sottoscritta dal prefetto Daniela Stradiotto, in qualità di direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, e dal presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi. All’incontro erano presenti anche l’amministratore delegato di Cassa Centrale, Sandro Bolognesi, il dirigente generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Antonio Borrelli, e il direttore del servizio Polizia postale e delle comunicazioni, Ivano Gabrielli.