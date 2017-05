Pedemontana, Veneto firma con Cassa depositi e prestiti mutuo da 300 milioni

Connect on Linked in

Strutturato in due erogazioni, 140 mln nel 2018 e 160 nel 2019

NordEst – La Regione Veneto ha firmato a Venezia con Cassa Depositi e Prestiti l’atto per il mutuo di 300 milioni di euro per il contributo in conto costruzione per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta. Si tratta della soluzione trovata per evitare di pagare l’opera in fase di realizzazione introducendo un’addizionale regionale all’Irpef.

L’impianto del contratto è coerente con lo schema di terzo atto convenzionale approvato dalla Giunta regionale il 16 maggio scorso. Il mutuo, la cui efficacia è subordinata alla sottoscrizione del terzo atto convenzionale da parte del concessionario, è già strutturato per le due erogazioni previste: 140 milioni nel 2018 e 160 milioni nel 2019.