Innovazione e ricerca, a Trento nuovo Centro di eccellenza Pwc, per imprese ed enti

Inaugurazione della sede ad Itas Forum. L’assessore allo sviluppo economico: Trentino terra di frontiera

NordEst – È operativo il nuovo Centro di eccellenza PwC di Trento, l’hub tecnologico nato dalla collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale. Si tratta di un polo di competenze al servizio delle imprese e degli enti locali del Trentino, con l’ambizione di metterle a disposizione delle realtà nazionali. Il Centro di eccellenza trova spazio in un’area di mille metri all’Itas Forum nel quartiere delle Albere, dove lavoreranno a regime circa 80 persone. L’obiettivo è di attrarre e valorizzare i migliori talenti del territorio.

Mercoledì pomeriggio, in occasione dell’evento inaugurale, l’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca ha parlato del Trentino come terra di frontiera e mai di periferia. Nel ringraziare PwC per il grande impegno e la serietà con cui ha approcciato il nostro territorio, l’esponente della Giunta ha evidenziato come questa importante realtà abbia colto le opportunità che il Trentino offre nei campi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, ritenendo che questa fosse la sede ideale per il proprio nuovo hub tecnologico. L’Amministrazione provinciale saluta dunque con favore la collaborazione avviata con le diverse realtà del territorio, a partire dal Gruppo Cassa Centrale: si tratta di una grande occasione di crescita delle competenze che il territorio offre, ma anche di formazione per i giovani, con nuove opportunità di lavoro di alto profilo.

Il presidente e Ad di PwC Italia Giovanni Andrea Toselli, i vertici del Gruppo Cassa Centrale Giorgio Fracalossi, presidente, e Sandro Bolognesi, amministratore delegato, il chief information officer di Cassa centrale banca e ad di Allitude Manuele Margini, hanno partecipato all’inaugurazione del Centro di eccellenza insieme ad altri 200 ospiti, in rappresentanza delle istituzioni locali e del tessuto economico e produttivo del territorio. All’incontro hanno preso parte – tra gli altri – il sindaco di Trento, e Andrea Simoni e Silvio Ranise, rispettivamente segretario generale e direttore del Centro Cyber Security della Fondazione Bruno Kessler, partner per l’innovazione e la ricerca del Centro di eccellenza PwC.

Simoni ha esposto le potenziali sinergie da implementare nella collaborazione tra la Fondazione ed il nuovo Centro, attuando un percorso virtuoso che coniuga la ricerca con le capacità di creare soluzioni concrete; Ranise ha parlato delle nuove frontiere dell’identità digitale con un focus sul Digital wallet, progetto di valenza Europea, che consentirà di superare gli attuali limiti di privacy e le minacce del furto d’identità.

Durante l’incontro si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Innovazione tecnologica e nuove frontiere di sviluppo” a cui hanno partecipato i rappresentanti dei partner tecnologici del Centro di Eccellenza PwC: Francesco Del Sole, financial services leader di Microsoft Italia, Roberto Loro, technology & innovation director di Dedagroup e Uljan Sharka, ad e founder di iGenius.

Il Centro di Eccellenza PwC si inserisce in un territorio dedito all’innovazione: la Provincia autonoma di Trento è infatti quinta in Italia per fattori di competitività, ovvero la capacità di offrire un ambiente attraente per gli investimenti e qualità della vita e del lavoro per i residenti. Con 545 mila abitanti e oltre 46.500 imprese, vanta un Pil pro capite del 34% superiore alla media nazionale (44.235 euro vs 32.984 euro), un’occupazione che supera il 70% (vs 61,5% nazionale) e un valore aggiunto per addetto al terzo posto in Italia (79.545 euro).

Il nuovo Centro di Eccellenza PwC, dove a regime saranno operative circa 80 persone, attraverso la componente di innovazione si occuperà di creare un ecosistema volto a valorizzare le migliori idee sviluppate da start up, Università, Fondazione Bruno Kessler e agirà da “Innovation lab” e acceleratore di progetti. Attraverso la componente di delivery seguirà lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni IT.

