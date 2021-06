Asfaltatura sulla SS47 in Bassa Valsugana: traffico deviato martedì 15 giugno dalle 4 alle 22

Deviazione in direzione Trento nel tratto Ospedaletto-Villa Agnedo

NordEst – Al via da martedì 15 giugno fino a venerdì 25 giugno i lavori di asfaltatura sulla strada statale 47 della Valsugana, nel tratto compreso fra il chilometro 87.500 e il chilometro 90.200, con la possibilità di disagi per la circolazione.

Pertanto, al fine di ridurre tale possibilità, è prevista per la giornata di martedì 15 giugno, dalle ore 4.00 alle 22.00, la deviazione del traffico in direzione Trento. Dal chilometro 88.400 la circolazione sarà deviata su via Stazione verso il centro abitato di Ospedaletto, percorrendo successivamente la strada provinciale 60 (via Roma) per ritornare successivamente di nuovo sulla SS47 nei pressi di Villa Agnedo.

La deviazione potrà essere eventualmente ripetuta e comunicata con congruo anticipo, in relazione all’andamento delle attività lavorative di cantiere. Lo precisa Apop-Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia autonoma di Trento, che cura l’intervento. L’asfaltatura rientra nell’Opera S-446-lavori di allargamento della retta di Ospedaletto tra la località Barricata d’Agnedo e località Barricata di Sotto.