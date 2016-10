Incontri al Castello del Buonconsiglio “La geografia serve a fare la guerra?”

Mercoledì 5 ottobre alle ore 17.30 nella Sala Grande del Castello del Buonconsiglio il secondo incontro ad ingresso libero

Trento – Dopo il primo incontro introduttivo del professore Paolo Pombeni, mercoledì 5 ottobre ad ore 17.30, nell’ambito della mostra “Tempi della storia, tempi dell’arte. Cesare Battisti tra Vienna e Roma, il prof. Massimo Rossi sarà il relatore del secondo incontro intitolato La geografia serve a fare la guerra? L’esperienza di geografo di Cesare Battisti consente di riflettere sull’uso del sapere geografico, non solo per rappresentare il territorio, ma anche per dar forma alla coscienza e alla volontà dell’uomo.

Qual è il ruolo della geografia e della documentazione cartografica nella formazione di un sapere geografico diffuso, in Italia, tra Otto e Novecento? Attraverso l’esposizione di alcuni concetti chiave come quelli di “confine geografico naturale”, “nazione”, “comunità etnico-linguistica”, si entrerà nel merito delle produzioni geografiche nazionali elaborate da case editrici private strettamente legate alle politiche governative. In questo quadro l’opera geografica di Cesare Battisti si configura come un esempio di riflessione critica e lungimirante in un contesto fortemente compromesso dal nazionalismo.