Comincia il “DiVin Ottobre”

Appuntamenti alla scoperta dei paesaggi più suggestivi e delle tradizioni del territorio, tra vigneti, cantine, aziende agricole, ristoranti e agriturismi

Trento – L’autunno è il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori: è dunque un periodo suggestivo per visitare i vigneti e le cantine trentine, facendosi partecipi della vendemmia e delle prime fasi di lavorazione del prodotto, con l’aria pervasa dal profumo del mosto. Per accogliere al meglio gli appassionati, molte realtà della zona attive in campo enogastronomico si rendono disponibili per eventi speciali. Tra questi DiVin Ottobre, ricco calendario di appuntamenti, in programma in tutti i weekend del mese in varie località del territorio. Un’occasione per scoprire i paesaggi più suggestivi attraverso un viaggio di gusto che coinvolge cantine, aziende agricole, ristoranti e agriturismi.

Tante le iniziative proposte: passeggiate nei vigneti e nei boschi, degustazioni in cantina, occasioni dove l’enogastronomia incontra la musica o manifestazioni in centri storici tra i più belli del Trentino, con i caldi colori autunnali che rendono il paesaggio magico. Il calendario propone in particolare cantine aperte in vendemmia, “Morsi e sorsi d’autunno” a Mori, una pedalata biodiversa e il trekking “I colori del bosco” in Alta Val di Cembra, “Il cucchiaio dell’Argentario” a Civezzano, “Una volta il vino…”, “Degusta l’autunno” e “Gelati e pennelli” a Lavis, “Vallagarina di gusto” a Isera, “Caneve aperte” a Cembra, “D’autunno… Festival ed assaggi” a Ponte Arche, “Erborista per un giorno” in Val di Gresta, “Incontriamoci al maso” a Pressano di Lavis, “Racconti di vite” a Mezzolombardo, “Vino, terroir e abbinamenti” a Riva del Garda, “Convivio in vigna” a Vallelaghi, “Agrifest” ad Avio e “Sagra della ciuiga” a San Lorenzo in Banale.

Non mancano poi la festa della patata di Campo Lomaso e la “Festa della castagna” a Castione di Brentonico e a Centa San Nicolò sull’Altopiano della Vigolana. La rassegna è a cura della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Info: www.tastetrentino.it/scoprire/eventi/dettaglio-eventi/articolo/divin-ottobre-2016