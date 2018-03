Incidenti lavoro, ingegnere ritrovato senza vita in edificio a Storo

Connect on Linked in

Sarebbe caduto in tromba scale durante sopralluogo per ristrutturazione

Trento – Un ingegnere di 46 anni, Marco Bindo, è stato trovato morto questo pomeriggio in un edificio in ristrutturazione a Darzo di Storo dove stava effettuando un sopralluogo. Dai primi accertamenti il decesso è dovuto ad un infortunio sul lavoro.

L’uomo, residente a Storo, è stato trovato privo di vita in fondo alla tromba delle scale. Vano l’intervento dei sanitari del ‘118’ giunti con l’ambulanza e l’elisoccorso. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri e degli operatori dell’ufficio sicurezza sul lavoro.

In breve

Finte case-vacanza in Trentino pubblicizzate su internet – Denunciati dai carabinieri di Canazei tre uomini originari della provincia di Napoli i quali, attraverso internet, avrebbero proposto l’affitto di alcune case-vacanza situate in varie località turistiche del Trentino delle quali però non avevano la materiale disponibilità. I tre falsi venditori – hanno accertato i carabinieri – fornivano agli ignari acquirenti recapiti telefonici ed ubicazione degli immobili fittizi, poi, ricevuta la relativa caparra, si rendevano irreperibili.

Tenta di acquistare camper con assegno scoperto – Ha tentato di comprare un camper del valore di 66.500 euro con un assegno scoperto, ma è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Terlano. L’uomo, un 37enne del bergamasco, già noto alle forze dell’ordine, aveva già preso in consegna il mezzo, quando il venditore ha scoperto che l’assegno era privo di copertura. I militari sono riusciti a bloccare la registrazione dell’atto di vendita presso il Pra, sequestrando il camper per poi restituirlo al legittimo proprietario e hanno denunciato l’uomo per tentata truffa.

La Guardia di Finanza ha invece denunciato un cittadino italiano, che tramite un portale online aveva venduto una Bmw X3 ‘inesistente’. Ha infatti incassato da un altoatesino di Cortina sulla Strada del Vino l’acconto di 2.000 euro per poi rendersi irreperibile e senza ovviamente consegnare la macchina.