Incidente moto – auto tra Primiero e San Martino di Castrozza: ferito centauro di 55 anni

Nuovo intervento dell’elicottero a Primiero, domenica dopo le 17 per un incidente sulla SR 50 tra Primiero e San Martino di Castrozza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Secondo intervento dell’elicottero domenica pomeriggio verso le 17 a Siror per un incidente motociclistico. Poco prima aveva soccorso anche un escursionista sul Mulaz.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero, un motociclista di 55 anni si è scontrato con un’auto in località “Val Martina” nei pressi del paese di Siror.

E’ accaduto verso le 17 di domenica pomeriggio. Le conseguenze peggiori le ha riportate il centauro, stabilizzato dai sanitari locali e successivamente trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Rovereto.

Sul posto oltre ai sanitari con il supporto dell’elicottero, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Primiero e gli agenti della polizia locale.