Incidente scooter moto a Imèr. Doppio intervento sanitario dell’elisoccorso a Primiero

Giornata impegnativa per i sanitari del 118

Imèr (Trento) – Incidente non grave nel tardo pomeriggio di mercoledì a Imèr, nella rotatoria della galleria del monte Totoga.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero, uno scooter e un’auto si sono scontrati. Il conducente della moto è finito a terra riportando varie ferite non gravi. E’ stato trasferito al Santa Maria del Prato di Feltre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco di Imèr con gli agenti della Polizia locale. Traffico rallentato ma senza particolare disagi lungo la ss50.

Doppio intervento dell’elicottero

In tarda mattinata l’elisoccorso è arrivato la prima volta a Primiero per un novantenne con difficoltà respiratorie, mentre nel pomeriggio – secondo le informazioni del 118 – ha soccorso in codice giallo, un uomo di 57 anni, al bivacco fiamme gialle, sulle Pale di San Martino.