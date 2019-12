Incidente in Alto Adige, muore turista veneziana di 84 anni

La donna è morta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla SS51 tra Carbonin e Passo Cimabanche, sul confine tra Alto Adige e Veneto. Tre le auto coinvolte nel sinistro

NordEst – Una donna di 84 anni, la pensionata, Loredana Sgaggiante, è morta praticamente sul colpo, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla SS.51 tra Carbonin e Passo Cimabanche, sul confine tra Alto Adige e Veneto.

Tre le auto coinvolte nel sinistro. L’auto con a bordo la donna, che non era alla guida ma passeggera del mezzo, avrebbe invaso la corsia opposta.

Altre due persone sono rimaste ferite, sembrerebbe in modo non grave, e sono state trasportate in ospedale. La statale è rimasta chiusa per i rilievi di legge per circa due ora e è stata riaperta solo verso le 17.

In breve

Maestro di sci salva turista da valanga in Val Gardena. Un turista tedesco, rimasto sepolto da una valanga a passo Gardena, deve la vita a un giovane maestro di sci. Probabilmente per accorciare il percorso, il turista ha lasciato il sentiero che porta al rifugio Jimmy.

Una valanga è caduta anche sulla strada del Fedaia che, davanti alla Marmolada, congiunge il Veneto al Trentino. A causa del forte vento l’elicottero del Suem 118 è dovuto atterrare distante dal luogo dove è caduta la valanga e i soccorritori, con i Vigili del fuoco, hanno dovuto avvicinarsi a piedi. Una volta sul posto i soccorritori hanno bonificato l’area interessata, procedendo alla verifica con Artva, Recco, sondaggi e il passaggio di cane e conduttore.