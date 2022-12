Incidente aereo Lagorai, completate sabato 31 dicembre le operazioni di recupero a Predazzo (VIDEO)

Si è conclusa alle 11.40 di sabato 31 dicembre 2022 l’operazione di recupero dell’aereo ai piedi di Cima Cece, sul Lagorai

NordEst – Il velivolo dell’Aeroclub di Belluno si trovava a 2.100 metri di quota dallo scorso 28 dicembre in seguito a un incidente. Il velivolo è stato imbragato e trasportato in un’area di deposito legname a Predazzo dal Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Trento.

Le operazioni sono state frutto del lavoro congiunto che ha visto coinvolti anche il Nucleo Saf del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre al Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Predazzo, che hanno messo in sicurezza il perimetro di atterraggio. Sul posto anche il tecnico investigatore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per raccogliere gli elementi necessari a stabilire le cause dell’incidente.

Il video delle operazioni

Le immagini del recupero