Elisoccorso a San Martino di Castrozza per una caduta lunedì pomeriggio. A Folgaria 16enne manca l’imbarco

Continuano i giorni di grande lavoro per l’elisoccorso e la centrale di Trentino emergenza. Piste piene di sciatori e alberghi con il tutto esaurito in ogni valle

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero nuovamente mobilitato a San Martino di Castrozza per una grave caduta in pista, lunedì pomeriggio 2 gennaio 2023. Un 18enne è rimasto ferito in seguito ad una grave caduta sulla Tognola 3. Sul posto sono intevrenuti i sanitari di Trentino emergenza con il supporto dell’elicottero. Il paziente è stato trasferito al santa Chiara di Trento in codice giallo. Durante la giornata, si sono registrati altri incidenti sulle piste di San Martino di Castrozza, con conseguenze meno gravi e trasferimento in pronto soccorso a Feltre.

Soccorsi anche a Folgaria

Tra i molti interventi di soccorso effettuati nella giornata del 2 gennaio sulle piste da sci del Trentino, quello più insolito è accaduto a Folgaria, poco dopo le 13. Uno sciatore di 16 anni ha perso l’equilibrio in fase di “imbarco” della seggiovia. Grazie alle protezioni, evitate conseguenze più gravi al ragazzo che per quanto incolume, è stato comunque trasportato in via precauzionale all’ospedale per accertamenti. Nella giornata del 2 gennaio sono stati circa 60 gli interventi di soccorso sulle piste del Trentino. L’invito è a prestare la massima attenzione sulle piste, in questi giorni di grande affluenza.

In breve

Droga, altri fermati in Trentino. Gli uomini della Guardia di Finanza avevano fermato il mezzo per dei controlli di routine all’ingresso di Trento. Ma mentre gli agenti verificavano i documenti dei tre – tutti marocchini residenti in provincia di Bergamo – il loro comportamento ha fatto sorgere più di qualche sospetto. I controlli approfonditi delle Fiamme gialle hanno fatto ritrovare, ben nascosto nel vano batteria dell’auto, un panetto di cocaina di un chilo. Valore sul mercato, una volta tagliato in dosi, di 270mila euro.

Incidente sul lavoro nel pomeriggio del 2 gennaio alla Zobele di Trento. Un operaio di 39 anni, trentino, è rimasto ustionato durante la sostituzione di un quadro elettrico. Sul posto il personale dell’Uopsal e i soccorsi del 118. L’operaio, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato al Santa Chiara.